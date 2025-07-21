Несколько человек пострадали в ДТП с автомобилем ДПС в российском регионе

Четыре человека пострадали в массовом ДТП, одним из участников которого стал автомобиль дорожно-постовой службы, в Приморском крае. По информации регионального МВД России, авария произошла на 90-м километре автодороги «Артем-Находка».

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Сообщается, что полицейская машина Skoda Octavia двигалась с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. При проезде регулируемого перекрестка произошло столкновение с автомобилем Honda Insight, который выезжал на перекресток и не уступил дорогу водителю ДПС.

«В результате удара Skoda Octavia отбросило на автомобили Toyota C-HR и Toyota Porte. Травмированы четыре человека», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди пострадавших и те, кто находился в машине ДПС.

Ранее появились подробности ДТП, в котором погибли больше десяти вахтовиков. По последним данным, в машине «КамАЗ» находились работники участков проходческих и добычных работ, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.

Всего после аварии госпитализированы десять человек. Двое санитарным рейсом направлены в Якутск, троим в Нерюнгри проводятся операции.