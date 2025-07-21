Сотрудник прокуратуры Андрей Молочный-младший, сын известного комика Андрея Молочного, насмерть сбил женщину в центре Киева. Об этом пишет портал «СтарХит».

Инцидент произошел в ночь на 20 июля на улице Большой Васильковской.

На кадрах Андрей Молочный-младший на большой скорости съезжает с трассы и сбивает женщину-пешехода. Горожанка не сразу заметила приближающийся автомобиль и не успела уклониться от удара. Пострадавшая скончалась на месте.

«В состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину, он пытался скрыться с места происшествия. К сожалению, пострадавшая скончалась», — пояснили в местной полиции.

Силовики задержали его по горячим следам. В ходе судебного заседания сторону обвинения представлял генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Комик Андрей Молочный-старший родился на Украине, он известен россиянам по выступлениям в составе юмористического «Дуэта имени Чехова». После 2014 года переехал в Россию.

С февраля 2022 года артист не появляется на публике и не участвует в проектах Comedy Club. Социальные сети у юмориста тоже не активны.