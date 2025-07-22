Массовое ДТП с участием патрульной машины ДПС произошло в Приморье

В Приморском крае полиция и прокуратура расследуют массовую автоаварию с участием автомобиля ДПС, сообщает ИА DEITA.RU.

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ДТП случилось вечером 21 июля на 90-м километре трассы Артём – Находка – Порт Восточный (район автовокзала города Фокино). На регулируемом перекрёстке водитель автомобиля Honda Insight, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу спецтранспорту Skoda Octavia, который ехал с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Произошло столкновение, патрульная машина от удара отлетела на автомобили Toyota C-HR и Toyota Porte.

Пострадали четыре человека – водители Honda Insight и Toyota Porte, а также экипаж дорожно-патрульной службы (шофёр и пассажир). Их доставили в медицинское учреждение.

Виновнику аварии грозят как минимум штрафы и лишение водительских прав за непредставление преимущества на дороге транспорту спецслужбы (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ) и причинение вреда здоровью участников дорожного движения (статья 12.24 КоАП РФ). Степень тяжести вреда здоровью потерпевших установит медицинская экспертиза.

Судя по записи с видеорегистраторов, в том числе из салона пострадавшей патрульной машины, которые распространяют в социальных сетях, дорожный патруль решил устроить погоню за нарушителем. Целью инспекторов предположительно был контейнеровоз, водитель которого, как показалось полицейским, ехал на небезопасной скорости, и они решили проверить у дальнобойщика документы.

Отметим, что в Приморском крае сейчас проходит профилактическое мероприятие «Грузовик», в ходе которого инспекторы проверяют машины соответствующей категории. В ходе рейдовых мероприятий проверено 175 транспортных средств, за различные нарушения ПДД к административной ответственности привлечено 76 водителей, два должностных лица и одно предприятие. Основными видами выявленных нарушений стали управление грузовиком без технического осмотра и тахографа.