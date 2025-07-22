В Красноярске мотоциклист столкнулся с легковым авто на повороте

В Красноярске мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на повороте. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

© Газета.Ru

«На кадрах — момент аварии мотоцикла и легковушки в Красноярске», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в автомобиль, который поворачивает на проезжей части. От удара мужчина вместе с мотоциклом отлетает в сторону.

По информации канала, мужчина, который был за рулем Kawasaki, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Шарыповском районе Красноярского края столкнулись автомобили Lifan и Mazda. Водитель китайского автомобиля выехал на встречную полосу движения и врезался в Mazda, от удара машины разлетелись в стороны. Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель Lifan находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее в Ростовской области на видео сняли разбитую Mazda после жесткого кульбита.