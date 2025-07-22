В Калининграде две машины разбились о грузовик в массовом ДТП

В Калининграде произошло массовое ДТП с пятью машинами, сообщается в Telegram-канале регионального управления Госавтоинспекции.

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«На переростке автодороги «Южный обход» и улицы Аллея Смелых произошло столкновение 5 транспортных средств. В результате дорожного происшествия есть пострадавшие», — отмечается в сообщении.

При массовой аварии на Аллее Смелых в Калининграде один легковой автомобиль загорелся, уточняет Telegram-канал Amber Mash.

«Предварительно, шесть человек пострадали», — отмечается в публикации.

На кадрах с места аварии видно, что седан Mazda 3 оказался под кабиной большегрузной фуры с правой стороны. Еще один легковой автомобиль застрял между фурой и отбойником, от него поднимается дым. Еще один автомобиль перевернулся.

Ранее на МКАД грузовик врезался в малолитражку и тяжелый трактор, ДТП попало на видео.