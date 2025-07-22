Четыре человека погибли в ДТП на Северном Кавказе

Лобовое столкновение двух автомобилей из-за выезда одного из них на встречную полосу произошло в Тарумовском районе Дагестана. Подробности в своем телеграм-канале рассказал глава республики Сергей Меликов.

© Московский Комсомолец

По уточненным данным руководителя региона, пострадали восемь человек – жители Казахстана и Удмуртии, среди которых большинство – маленькие дети. Также он заявил, что четыре человека, включая несовершеннолетних, погибли на месте.

Пострадавших, уточнил Меликов, добавили в Кобучейскую медико-санитарную часть.

«Состояние некоторых из них остаётся тяжелым – врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизни. Для дальнейшего лечения планируется перевозка пострадавших на вертолёте Минздрава в Махачкалу», – написал глава республики.

Руководитель субъекта добавил, что на месте происшествия работают правоохранительные органы и экстренные службы

Прокуратура Дагестана сообщила в своем телеграм-канала, что по факту аварии организована проверка.

Накануне в Приморье в результате ДТП, одним из участников которого стал автомобиль дорожно-постовой службы, пострадали четыре человека.