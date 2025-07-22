В Казани троллейбус врезался в столб после столкновения с легковушкой

По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу троллейбусу при перестроении.

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Сегодня в Казани на проспекте Ибрагимова произошла авария с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП движение в этом направлении было временно приостановлено. Об этом сообщают "Новости Татарстана" телеканала ТНВ.

По предварительным данным, водитель автомобиля не уступил дорогу троллейбусу при перестроении. Чтобы избежать столкновения, водитель троллейбуса резко свернул, в результате чего врезался в опору, которая затем упала на проезжую часть.

В троллейбусе находились пассажиры и четверо из них получили травмы. Все пострадавшие были доставлены в 7-ю горбольницу. На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД и аварийных служб. Из-за аварии образовалась пробка.