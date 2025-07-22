В Москве пассажирский автобус протаранил бетонное ограждение

На северо-западе Москвы пассажирский автобус протаранил бетонное ограждение, пострадавших нет. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на Дептранс.

Инцидент произошел около 22:15 на Авиационной улице в районе дома №70с1. На кадрах с места происшествия видно, что от удара бетонные блоки отлетели в сторону, повредив припаркованные автомобили.

«Инцидент произошел с участием автобуса 100 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Трансавтолиз". По предварительной информации, транспортное средство самопроизвольно начало движение по территории конечной станции без пассажиров в салоне и сместило дорожные ограждения», — сообщили в Дептрансе.

Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.