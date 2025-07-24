В Самарской области на трассе большегруз врезался в попутный Land Rover

38-летний водитель на большегрузе Renault Premium с полуприцепом ехал по трассе Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. На 60-м км он врезался в попутный Land Rover, который от удара отбросило на LADA Vesta. В аварии пострадал 60-летний водитель внедорожника, медики назначили ему амбулаторное лечение.

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В Сызрани 45-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi ASX ехала по ул. Саратовской и при выезде на главную дорогу ул. Фридриха Энгельса врезалась в LADA 211440, за рулем которой был 37-летний водитель. От удара отечественная легковушка перевернулась. В аварии пострадала 40-летняя пассажирка иномарки, ее госпитализировали.

А в Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Революционной столкнулись две легковушки. Пострадал ребенок.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 12 ДТП, в которых пострадали 13 человек. Инспекторы выявили 442 нарушения ПДД, в том числе обнаружили 133 случая неправильной тонировки и задержали 7 водителей с признаками опьянения.