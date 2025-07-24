На Дону пять человек пострадали в ДТП

В Ростовской области на 14-м км автодороги Азов – Ейск в результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в автомобиле «Соболь». Авария случилась утром 24 июля, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

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«Водитель 1983 г. р., управляя автомобилем «Соболь», по предварительным данным, допустил столкновение с обгоняющим его слева автомобилем Hyundai Creta под управлением водителя 1957 г. р. После столкновения Hyundai Creta, зацепив левую обочину, отбросило вправо на «Соболь», и оба транспортных средства съехали с дороги с последующим опрокидыванием», – прокомментировали в ведомстве.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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