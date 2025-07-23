В Волгоградской области водитель «Опеля» спровоцировал ДТП

Авария с пострадавшими случилась в Камышинском районе.

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По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло 22 июля в 13.40 на 498-м км автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград. Водитель легкового автомобиля «Опель Вектра» создал помеху машине «Тойота Королла», когда выполнял маневр обгона. Из-за этого «Тойота» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля «Тойота» были госпитализированы. Одна из пострадавших – 12-летняя девочка.