В Калужской области в лобовом столкновении разбились две машины

На 221-м километре трассы М-3 «Украина» на территории Мещовского района Калужской области столкнулись автомобили KIA и ВАЗ-2112. Из-за сильного удара их передняя часть была смята, а сами машины отбросило на обочину и в кювет. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

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На фотографиях с места происшествия видно, что в результате лобового удара у обоих автомобилей сильно повреждены капоты и лобовые стекла. Один из водителей сильно пострадал, и ему потребовалась срочная медицинская помощь. На место ДТП прибыло 16 сотрудников экстренных служб.

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