В Волгоградской области при опрокидывании легковушки пострадали 4 человека

Стражи правопорядка устанавливают обстоятельства ДТП, которое случилось в Ленинском районе.

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По предварительным сведениям, утром 23 июля 2025 года водитель за рулем машины «Лада Приора» двигался по автодороге Волгоград – Астрахань. На 46-м км трассы он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего легковушка опрокинулась.

В результате дорожного инцидента водитель машины и три пассажира, включая двух несовершеннолетних, доставлены в медучреждение.

На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.