Сын цыганского барона погиб на "трассе смерти" в российском регионе

Сын цыганского барона из Нижнего Тагила Свердловской области погиб в ДТП на «трассе смерти». 38-летний мужчина попал в аварию на Серовском тракте 22 июля. Об этом пишет E1.RU.

По словам знакомого погибшего, мужчина ехал за рулем Kia из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

На мокрой дороге водитель превысил скорость, потерял управление, улетел в кювет и врезался в дерево. Уралец скончался на месте до прибытия медиков.

Сообщается, что стаж вождения у него был 19 лет, за это время он привлекался к административной ответственности 276 раз.

Похороны пройдут в четверг, добавил собеседник издания.

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