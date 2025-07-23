Три человека погибли в ДТП по дороге к Крымскому мосту на Кубани

Смертельная авария с участием трех легковых машин, жертвами которой стали три человека, произошла в среду днем в Темрюкском районе Краснодарского края.

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По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, сегодня в 12:30 на автодороге Новороссийск - Керчь, ведущей к Крымскому мосту, водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения (причем месте, где это запрещено), где столкнулся сразу с двумя легковушками - ВАЗ 2109 и Volkswagen Polo.

В результате ДТП на месте столкновения полученных травм скончались водитель и пассажир Nissan, а также мужчина, находившийся за рулем отечественного автомобиля.

Кроме того, в аварии пострадала и пассажирка ВАЗа, которую с травмами доставили в местную больницу.