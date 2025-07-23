В Новгородской области в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Боровичском округе Новгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил съезд с дороги. В результате автоаварии два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести", - отмечается в сообщении.

В настоящее время установлено, что водитель, мужчина 1990 года рождения, управлявший легковым автомобилем марки Renault находился в алкогольном опьянении.

Автоавария произошла около 20:00 мск на 166 км ФАД А122 "А-114 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы - Великие Луки - Невель". В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.