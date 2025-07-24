Автобус влетел в металлическое ограждение в подмосковных Мытищах

Автобус, следующий по маршруту в Мытищах, попал в ДТП на улице Мира. Он врезался в металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.

Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительной информации, водитель, управляя рейсовым автобусом марки «ПАЗ», совершил наезд на металлическое барьерное ограждение. ДТП произошло рядом с одним из домов на улице Мира, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии никто из семи пассажиров, находившихся в этот момент в салоне, не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции работают над выяснением всех деталей дорожно-транспортного происшествия.

Ранее металлическое ограждение стало преградой для автобуса в Королева. Водитель маршрутного транспортного средства наехал на барьер. Среди 30 пассажиров никто не пострадал.