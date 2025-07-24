В Москве девушка на электросамокате врезалась в автомобиль Росгвардии. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На пересечении Проектируемого проезда и Липецкой улицы произошло ДТП с участием служебного автомобиля и самокатчицы», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как человек на самокате едет на большой скорости по пешеходному переходу, где врезается в машину Росгвардии. От удара самокатчицу отбрасывает и она приземляется на проезжую часть. К пострадавшей подбегают правоохранители и прохожие.

По информации канала, автомобиль ехал по проезжей части включенными проблесковыми маячками и сиреной. Пострадавшей самокатчице понадобилась помощь сотрудников медицинских служб.

До этого сообщалось, что в Москве больной диабетом просил помощи, стоя на крыше затопленного автомобиля. На кадрах видно, как мужчина стоит на красной машине, которая наполовину ушла под воду.