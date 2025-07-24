Водитель внедорожника пострадал в тройном ДТП

Вчера вечером на одной из центральных улиц Кирова произошло серьезное дорожное происшествие. Около 17:50 на улице Ленина у дома 82 столкнулись автомобили BMW и Land Rover. От удара внедорожник отбросило на стоявший рядом автомобиль SsangYong.

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По предварительным данным, 54-летняя женщина, управлявшая Land Rover, получила травмы. Ее состояние сейчас оценивается как удовлетворительное. Другие участники аварии не пострадали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия. На месте работали следственные группы. По предварительной версии, причиной могло стать нарушение правил маневрирования одним из водителей.

Этот случай вновь напоминает о необходимости соблюдать осторожность при движении по оживленным городским улицам, особенно в вечернее время.