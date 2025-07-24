В Новгородской области перевернулся автомобиль

Пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородской области сообщила, что примерно в 20:00 23 июля на федеральной трассе А-122 в Боровичском округе произошло ДТП, в результате которого два человека скончались, а еще четверо получили различные травмы.

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По предварительным данным, водитель автомобиля марки Renault не справился с управлением и вылетел на обочину, перевернувшись колесами вверх. Четыре пассажира получили травмы средней степени тяжести. Госавтоинспекция отмечает, что в момент аварии 35-летний водитель был в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области за 10 дней поймали за рулем 61 пьяного водителя.

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