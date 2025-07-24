В Башкирии автомобиль упал с обрыва в воду

В Башкирии женщина погибла при падении автомобиля с 70-метрового обрыва
В районе села Караяр Караидельского района Башкирии автомобиль упал с обрыва в воду. Погибла женщина.
Как рассказали в МЧС по РБ, Hyundai Santa Fe упал с обрыва в реку Юрюзань. Высота падения составила 70 метров. Из машины смог выбраться 37-летний пассажир, он не пострадал. А вот 42-летняя водитель утонула - ее тело извлекли очевидцы.
На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС России, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.