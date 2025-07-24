В Мордовии пьяный водитель уложил на бок топливозаправщик

По данным республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 09:10 утра. Инцидент произошел на 10-м километре автодороги «Атяшево – Козловка».

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Согласно предварительной версии, причиной аварии стало превышение скорости. Водитель не справился с управлением, в результате чего многотонная машина съехала с проезжей части и перевернулась. Сам виновник ДТП получил травмы и был госпитализирован с места происшествия. Прибывшие на место патрульные установили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. На него был составлен соответствующий административный протокол.

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