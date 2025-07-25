В Новосибирске мотоциклист попал под кроссовер на Нарымской

Накануне, 24 июля, днём на улице Нарымской в Новосибирске произошло ДТП. Водитель кроссовера Chery начал разворот, но не успел завершить маневр. В этот момент в его автомобиль врезался мотоциклист.

© Bfm.ru Новосибирск

В результате столкновения байкер упал на придорожный газон. Как сообщили в пресс-службе ГКУ НСО ЦОДД, авария была зафиксирована интеллектуальной транспортной системой, использующей нейросетевые алгоритмы.

Водителей призывают быть предельно внимательными при развороте, убеждаться в безопасности, уступать дорогу.