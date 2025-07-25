Крупное ДТП парализовало движение транспорта на западе Москвы

В столице на Лужнецком мосту, который проходит через Москву-реку, произошло ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На мосту Лужники (в сторону центра) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение автотранспорта в сторону центра города затруднено, автомобилистам следует выбирать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Калужской области автобус, который перевозил детей в оздоровительный лагерь, врезался в автомобиль Hyundai и вытолкнул его в кювет.