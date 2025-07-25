Массовое ДТП произошло на МКАД в районе остановки «Тайнинская»

На МКАД в районе остановки «Тайнинская» произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в пятницу, 25 июля, сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах.

© Вечерняя Москва

На месте аварии уже работают специалисты. Движение в районе ДТП затруднено, информация о пострадавших и причинах происшествия уточняется.

Ранее водитель кроссовера сбил пятерых пешеходов, в том числе двоих детей, переходивших дорогу на Бережковской набережной. Впоследствии его задержали правоохранители. В отношении мужчины 2001 года рождения возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 264 УК РФ.

7 июля в Саратове пьяный 30-летний автомобилист въехал в толпу детей, которые стояли на тротуаре около светофора. В результате аварии погибла 14-летняя девушка. Стоявших ближе к дороге двух человек от удара подбросило вверх.

До этого массовое ДТП произошло на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом. Движение транспорта в районе аварии оказалось затруднено на 3,7 километра.