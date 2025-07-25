Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

ДТП с пострадавшими произошло на трассе М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

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Происшествие случилось в 23:12 24 июля на 554 км автодороги. Водитель КамАЗ начал перестроение во время движения и не предоставил преимущество другим участникам, в результате чего столкнулся с автомобилем «Киа Мохабе».

В аварии травмы получили пятеро пассажиров иномарки, в том числе трое несовершеннолетних. Их состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил девочку на улице Пушкина в Нижнем Новгороде.

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