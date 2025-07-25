Серьезное массовое ДТП произошло на Урале

Массовое ДТП с двумя погибшими случилось утром 25 июля на 18-м километре дороги Грязновское – Асбест. Ведется расследование, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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По предварительной информации, 26-летний водитель Opel, двигаясь в направлении Асбеста, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Chery под управлением 40-летнего мужчины, а затем – с попутным Ford 74-летнего пенсионера.

Водители Opel и Chery от полученных травм скончались на месте происшествия.

В китайском автомобиле ехал ребенок – его доставили в больницу с травмами.