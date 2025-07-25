Колесо от грузовика влетело в идущую 10-летнюю девочку в Забайкалье

В Забайкалье колесо от грузовика марки «Урал» прилетело в 10-летнюю девочку в поселке под Читой. Об этом сообщает Chita.Ru

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«Вчера на дороге в мкр Добротный села Смоленка колесо машины отлетело и попало в идущую по тротуару девочку. Ребенку вызвали скорую помощь», — говорится в публикации.

В итоге пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Подмосковье питбайкер влетел под колеса проезжающей «Газели», момент ДТП попал на видео.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как «Газель» сбивает питбайкера, который едет на большой скорости. От удара подросток отлетает в сторону. На записи также заметно, как детали разлетаются по проезжей части.

Ранее женщина на Audi наехала на трех пешеходов на западе Москвы.