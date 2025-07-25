В Самарской области во время езды загорелся грузовик с бутылями воды

Инцидент произошел в пятницу в Волжском районе. В 13:13 на 40-м километре автодороги Р229 прямо во время движения загорелся моторный отсек грузового автомобиля MAN.

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Он вез 16-литровые бутыли с водой. На место происшествия прибыли сотрудники территориальной Госавтоинспекции, бригада медработников и пожарные-спасатели части № 78. Они потушили грузовик и отключили автомобильные аккумуляторы.

Известно, что водитель не пострадал. А в Шигонском районе на берегу реки сгорела LADA Kalina.