Три человека погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья

Три человека, включая девятилетнего ребенка, погибли в ДТП в Раменском районе Подмосковья. Об этом в субботу, 26 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В подмосковной полиции уточнили, что в 09:13 на 59-м километре автодороги М-5 «Урал» в направлении Москвы произошло ДТП: 47-летний водитель грузовика с полуприцепом Scania совершил наезд на две легковые машины — Lexus и Lada, — которые ранее остановились на обочине из-за аварии.

В результате происшествия погибли оба водителя легковых автомобилей и девятилетняя пассажирка одной из машин.

— Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщил Telegram-канал ведомства.

Ранее водитель кроссовера сбил пятерых пешеходов, в том числе двоих детей, переходивших дорогу на Бережковской набережной. Впоследствии его задержали правоохранители. В отношении мужчины 2001 года рождения возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 264 УК РФ.