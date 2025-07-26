КамАЗ наехал на ребенка на севере Москвы

КамАЗ наехал на 12-летнего мальчика на улице Сущевский Вал, 75 при выезде со стройки. Об этом в субботу, 26 июля, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

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По данным источника, мальчика госпитализируют.

В Мытищах водитель автомобиля марки «Вольво» наехал на девятилетнего мальчика, который перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Ребенка госпитализировали, в результате удара он получил телесные повреждения.

8 июля на 12-м километре Московской кольцевой автодороги автобус Man насмерть сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. После этого на пешехода наехал автомобиль «газель». Мужчина скончался на месте.