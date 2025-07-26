В Подмосковье в ДТП с грузовиком погибли три человека, в том числе ребёнок

Авария произошла в Московской области, где водитель грузовика совершил наезд на две легковые машины, остановившиеся на обочине из-за ДТП. В результате произошедшего погибли оба водителя легковушек, а также девятилетняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России, авария произошла утром 26 июля на 59-м километре автодороги М-5 «Урал» в сторону Москвы.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что сбившего двух человек в Одинцово блогера Гаджи Гаджиева приговорили к трём годам лишения свободы.