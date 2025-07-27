В Магнитогорске водитель насмерть сбил женщину

В Магнитогорске произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вечером 26 июля водитель BMW 1998 года рождения не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего автомобиль вынесло на тротуар возле здания городской администрации.

По данным ГИБДД, машина сбила молодую женщину, которая скончалась на месте. В аварии также пострадали два пассажира BMW, которых госпитализировали.

В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее сообщалось, что в Приморье пять человек пострадали при опрокидывании автомобиля.