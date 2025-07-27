ДТП парализовало МКАД

В Москве на 26-м километре МКАД произошла автомобильная авария. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 26 км МКАД (в районе съезда №26) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе ДТП затруднено на 1,2 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД водитель и пассажирка испугались в момент ДТП. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина начинает вращаться на оживленной дороге и врезается в другой автомобиль, от удара ее отбрасывает в дорожное ограждение.

Далее на записи заметно, что люди, сидящие в легковой машине очень испуганы: женщина держится за голову. После столкновения к ним подбегают очевидцы.