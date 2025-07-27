Названо количество пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

Более 20 человек пострадали в аварии с участием туристического автобуса. Госпитализировано восемь пассажиров, двое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.

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ДТП произошло в Кигинском районе, пострадавшие ехали в туристическом автобусе.

«На место выехали 7 бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести», — отметил Рахматуллин.

По его словам, пострадавшие продолжают поступать в медучреждения. Некоторых, возможно, отправят в Уфу.

По данным ГАИ Башкирии, 38-летний водитель автобуса Higer не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся.

Председатель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов сообщил, что автобус перевозил туристов из Ижевска. В салоне были 43 пассажира, из них 7 детей. Дети не пострадали. Погибших или зажатых в салоне нет.

По данным прокуратуры, группа туристов возвращалась со сплава. Автобус следовал из Салаватского района в Ижевск.

В селе Верхние Киги развернули пункт временного размещения для туристов, которые не пострадали.