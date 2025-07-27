Два человека погибли в ДТП под Калининградом

Ещё трое пострадали. Авария произошла в Багратионовском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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«В посёлке Тишино произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей... В результате происшествия погибли два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Для оказания психологической помощи на месте работает психолог МЧС России», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного ведомства.

На месте работали 11 человек личного состава и три единицы спецтехники.