В Подмосковье столкнулись четыре грузовика

Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Богородском городском округе Московской области, один человек погиб. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Авария произошла около 01.45 на 40-м километре трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы.

«По предварительной информации, произошло попутное столкновение четырех грузовых автомобилей», - указали в МВД.

После ЧП водитель одной из машин умер в карете скорой помощи.

Ранее в поселке Тишино Калининградской области столкнулись два легковых авто, погибли два человека, пишет «Свободная пресса».