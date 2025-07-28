Пассажир Lada после ДТП пытался добить байкера

В Нижегородской области мотоциклист, пытаясь уйти от столкновения с Lada, которая выехала на встречную полосу, упал с мотоцикла и попал под колеса машины - пассажир автомобиля, вместо того чтобы помочь раненому байкеру, ударил его. Мотоциклист скончался спустя полчаса - глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело.

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ДТП произошло 20 июля в Кстовском округе. Lada на перекрестке собиралась повернуть налево, а мотоциклист на Kawasaki ехал в противоположном направлении. Завидев высунувшийся на встречку "нос" Lada, байкер попытался уйти от столкновения, но, судя по всему, потерял управление и упал на высокой скорости. Мотоцикл отлетел в сторону, а сам байкер влетел под колеса Lada.

Все это сняла камера видеорегистратора, кадры разошлись по соцсетям и федеральному ТВ, в частности сюжет об этом снял НТВ.

Та же съемка зафиксировала, как после столкновения мотоциклист, корчась, выползает из-под машины, а Lada сдает немного назад. Пассажир автомобиля выбегает на проезжаю часть и наносит пострадавшему байкеру удар ногой в голову. Следом выходит водитель Lada, нецензурно оценивая поврежденный после столкновения бампер. Все это время мотоциклист лежит на асфальте - помочь ему никто не собирался.

Спустя пару секунд на дорогу выходят очевидцы ДТП, наклоняются к раненому и пытаются понять, в каком он состоянии.

Байкер, которого звали Иван Шамаев, в результате полученных травм скончался в больнице. Ему было 36 лет.

Друзья Ивана из байкерского сообщества хотят добиться возбуждения уголовного дела как в отношении водителя Lada, так и в отношении пассажира, который добивал их раненного товарища.

26 июля региональный главк МВД сообщил, что водитель Lada при повороте налево не предоставил преимущество для проезда встречному мотоциклу, тем самым подтвердив, что ПДД нарушил автомобиль. Следователи завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Там добавили, что по факту нанесения телесных повреждений водителю мотоцикла полицейские проводят проверку.

Сегодня глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело, акцентировав внимание на том, что пострадавший байкер после столкновения еще был жив, когда пассажир Lada ударил его ногой.