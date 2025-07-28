Российский водитель устроил смертельную аварию со студентом из Африки

В Тюмени правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который на своей иномарке сбил студента из Африки и скрылся с места преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 26 июля на улице Герцена, 72. Пострадавший не выжил. Проводится доследственная проверка, добавили в ведомстве. По предварительной информации, иностранец переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля Nissan.

Ранее в Северной Осетии водитель за рулем ехавшего на большой скорости автомобиля сбил 13-летнего мальчика и попал на видео.