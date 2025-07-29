Россиянин сбил ребенка на багги и скрылся с места преступления

В Рязанской области мужчина сбил 7-летнего ребенка на багги и скрылся с места преступления. Об этом сообщает «Ленте.ру» региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Им оказался 38-летний местный житель. Следователи возбудили уголовное дело.

27 июля водитель легкового автомобиля столкнулся с багги, которым управлял ребенок. А потом скрылся. Мальчика спасти не удалось.

Ранее в Тюмени правоохранители задержали 33-летнего местного жителя, который на своей иномарке сбил студента из Африки и скрылся с места преступления.