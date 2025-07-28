Ребенок пострадал в ДТП в центре Нижнего Новгорода
Шестилетний ребенок пострадал в ДТП в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
Авария произошла 28 июля на Звездинке около 15:10. 41-летний водитель автомобиля Audi при выезде из жилой зоны столкнулся с 15-летним подростком на самокате, которого затем отбросило на стоящего рядом шестилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую областную больницу.
Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Автозаводском районе.
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