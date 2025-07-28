Статистика ГАИ шокирует ростом ДТП с детьми-водителями

Госавтоинспекция МВД России обнародовала печальную статистику — в первом полугодии на российских дорогах произошло более 1 900 ДТП с участием детей-водителей младше 16 лет, что на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трагические последствия этих аварий — 42 погибших ребенка и свыше 1 900 получивших травмы разной степени тяжести.

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Особую тревогу вызывают происшествия с механическим транспортом. На них пришлось свыше 1 100 случаев, в которых погиб 31 ребенок, почти 1 200 были травмированы. Рост числа таких ДТП и пострадавших в них составил в среднем 13%.

Основную группу риска составляют подростки, садящиеся за руль мотоциклов, скутеров и мопедов вопреки ПДД. Зафиксировано более 900 таких аварий, число погибших в них детей выросло на треть (26 человек по всей России). Отдельно отмечен рост (на 3%) ДТП с мопедами и скутерами (свыше 400 случаев), где смертность детей выросла сразу на 60% (8 погибших). Наиболее тяжкие последствия таких аварий с детьми-водителями характерны для загородных трасс.

Статистика также показала увеличение числа ДТП с детьми на велосипедах — 11 погибших и более 740 раненых за полугодие. Ведомство подчёркивает: значительная часть трагедий произошла по вине самих несовершеннолетних — 652 ДТП с юными водителями мототранспорта и 432 с участием детей-велосипедистов. с детьми-велосипедистами. В ГАИ отмечают не только недостаток навыков безопасного вождения, но и слабый контроль со стороны взрослых.

«Управление несовершеннолетними механическими транспортными средствами без соответствующего права — не просто административное правонарушение, а серьёзная угроза безопасности дорожного движения. Попустительское отношение некоторых родителей, которые приобретают подросткам мощную мототехнику или допускают их к управлению автомобилями, игнорируя нормы безопасности, — преступный риск, которому взрослые подвергают собственных детей. Физиологические и психологические особенности детей и подростков —недостаточная реакция, склонность к рискованному поведению, переоценка своих возможностей в сочетании с высокой динамикой современных транспортных средств создают значительный риск попадания в ДТП с трагическими последствиями», — отметил начальник отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Ведомство рекомендует полностью исключить для детей возможность доступа к управлению любыми механическими транспортными средствами.