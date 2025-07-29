Автобус попал в ДТП на федеральной трассе в Нижегородской области

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Микроавтобус и большегруз столкнулись на трассе Р-158 в Лукояновском округе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 29 июля, около 08:20, на 162-м км автодороги Нижний Новгород — Саратов. Уточняется, что 70-летний водитель автобуса «Луидор» поворачивал налево на перекрестке и не уступил дорогу тягачу Freightliner в составе полуприцепа Kromhout. За рулем большегруза находился 46-летний мужчина. Машины столкнулись.

Водитель автобуса получил травмы и был направлен в больницу для оказания медицинской помощи. Оба автомобилиста были трезвы. Уточняется, что в момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. Сейчас по факту произошедшего проводят проверку. Специалисты выясняют детали и обстоятельства инцидента.

Ранее мы сообщали о том, что Гострудинспекция выясняет подробности еще одного жуткого ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде.

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