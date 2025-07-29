Крупное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон»

Авария с участием четырех автомобилей произошла на трассе М-4 «Дон в Ростовской области. Погибли четыре человека, шестеро пострадали, сообщает главное региональное управление МВД России.

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Грузовой автомобиль в составе автопоезда с полуприцепом-цистерной двигался в направлении Ростова-на-Дону. Он столкнулся с барьерным ограждением, опрокинулся и выехал на полосу встречного движения. Там в грузовик врезались три легковых автомобиля.

Водитель грузовика погиб на месте. Также жертвами ДТП стали водитель и два пассажира иномарки, среди них один несовершеннолетний. Шестеро пострадавших, из которых двое несовершеннолетних, были доставлены в больницу города Шахты.

После аварии участок автодороги М-4 «Дон перекрыли. На месте работает следственно-оперативная служба.

Ранее стало известно, что под Калининградом произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Погибли два человека, еще трое получили травмы. По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения.