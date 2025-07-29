На МКАД каршеринг попал в ДТП

В Москве на МКАД арендованная машина попала в автомобильную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

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Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что в результате произошедшего кроссовер получил повреждения: у автомобиля смят кузов, разбит капот, бампер и лобовое стекло. На фотографии также заметно, что после столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Республике Татарстане большегруз столкнулся с Lada. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как фура выезжает на встречную полосу движения и врезается в белый легковой автомобиль. От удара Lada отлетает в сторону, а фура переворачивается.

По информации канала «Вечерняя Казань», в результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, уличная камера сняла ДТП на седьмом километре МКАД.

Ранее реакция москвичей, попавших в жесткое ДТП на МКАД, попала на видео.