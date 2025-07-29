В Самаре мотоциклист врезался во встречный Peugeot

43-летний водитель на мотоцикле Bajaj Dominar ехал по ул. Карла Маркса в сторону Советской Армии и напротив дома № 244 врезался во встречный автомобиль Peugeot, за рулем которого была 52-летняя женщина. Мужчину госпитализировали.

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А на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной столкнулись две легковушки.

Еще одна авария произошла незадолго до полуночи в Тольятти. 30-летний мужчина на Peugeot ехал по ул. Родины и около дома № 111 врезался в столб.

В Центральном районе 31-летний мужчина на "Гранте" ехал по ул. Самарской от бульвара 50 лет Октября в сторону ул. Чапаева и на перекрестке врезался в Mitsubishi Pajero под управлением 60-летнего автолюбителя. После удара иномарка по инерции продолжила движение и пробила забор частного дома. Водитель отечественной легковушки госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки в регионе произошло 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. Инспекторы выявили 389 нарушений ПДД, почти треть из них связаны с незаконной тонировкой, еще 17 - с вождением в нетрезвом виде.