18-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с фурой в Новосибирске

В Новосибирске произошло ДТП с участием мотоцикла и грузового автомобиля. В результате аварии 18-летний мотоциклист попал в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

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Авария произошла 29 июля в 12:20 в Октябрьском районе. По предварительным данным, 45-летний мужчина за рулем грузовика «Ниссан Кондор» перестраивался в правый ряд на улице Большевистской и врезался в мотоцикл «Ямаха». После столкновения мотоцикл наехал на «Киа Рио», который стоят около обочины.

В результате ДТП 18-летнего водителя мотоцикла доставили в больницу.

На месте происшествия работал наряд ДПС, сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.