Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Дзержинске

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Мотоциклист столкнулся с иномаркой на дороге в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Авария произошла 29 июля, около 22:12 на Игумновском шоссе, 11Ж. Водитель Moto Rockot R5H выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Mitsubishi Lancer, ехавший по главной, в результате чего и произошло столкновение.

Уточняется, что 18-летний мотоциклист получил перелом левого бедра, ушиб лица, множественные раны и ссадины, а также скальпированную рану правой голени и ушиб легкого.

Кроме того, в результате ДТП пострадала и 16-летняя девушка, которая была пассажиром мотоцикла. Медики диагностировали у нее сочетанную травму, ЗЧМТ, ушибы головного мозга, легкого, передней брюшной стенки и мягких тканей грудной клетки, а также закрытый перелом крестца.

Оба пострадавших госпитализированы. Уточняется, что мотоциклист находился за рулем без прав.

Ранее мы сообщали о другом байкере, который травмировался в ДТП с Infiniti и грузовиком в Нижегородской области.

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