На Кубани три человека погибли в ночном ДТП с мотоциклом

Дорожно-транспортное происшествие с тремя жертвами произошло на трассе Краснодар-Верхнебаканский в Абинском районе Кубани 29 июля около 22:30. Об этом сообщает Telegram-канал отдела МВД по району.

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"Местный житель 2003 года рождения за рулем ВАЗ 2107, при повороте налево, не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, двигающемуся во встречном направлении", - уточнили в отделе полиции.

На месте ДТП скончался водитель мотоцикла 1990 года рождения. Его 34-летняя пассажирка, а также 18-летняя пассажирка ВАЗ умерли в больнице. Водитель и еще двое пассажиров отечественного автомобиля госпитализированы. Проводится проверка.