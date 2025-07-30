В Куменском районе 18-летний водитель «Крайслера» столкнулся с МАЗом

Подробности происшествия рассказали в Госавтоинспекции.

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Дорожная авария случилась около полудня 29 июля на 61 км автодороги «Киров – Малмыж – Вятские Поляны» в Куменском районе. Столкнулись «Крайслер» под управлением 18-летнего молодого человека и МАЗ под управлением 48-летнего мужчины.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, водитель легковушки получил различные травмы.

Всего за вчерашний день на территории региона произошло 2 ДТП, 1 человек погиб, 2 получили травмы.